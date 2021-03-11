Алматы в «красной» зоне по КВИ: как будут работать рынки и ТРЦ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Торгово-развлекательные центры и закрытые рынки не будут работать в выходные в Алматы. Главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин подписал новое постановление об ужесточении карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, ТРЦ, торговые дома, торговые сети будут работать в обычном режиме кроме субботы, воскресенья. Также в субботу и воскресенье будут закрыты крытые рынки (продуктовые и непродуктовые).

Открытым рынкам (продуктовые, непродуктовые) запретили работать только в воскресенье.

Также ограничено время супермаркетов и гипермаркетов: с 06:00 до 02:00 часов.

Постановление вступает в силу 13 марта 2021 года.

Отметим, по новому постановлению, в городе все еще сохраняется запрет на проведение зрелищных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Кроме того, введен запрет на организацию и проведение массовых празднований «Наурыз» и других праздничных корпоративов. Также ограничено время работы объектов общественного питания.