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Алматы усилит сотрудничество с Таджикистаном

7 Ноября 2019 21:10
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Алматы усилит сотрудничество с Таджикистаном

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев принял Генерального консула Таджикистана Баходура Назира, с которым обсудил перспективы расширения торгово-экономических и научно-технических отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Бакытжан Сагинтаев отметил, что поднятые дипломатом вопросы будут рассмотрены и предложены для реализации через СПК «Алматы». Кроме того, будут приглашены предприниматели города для реализации совместных проектов.

Б. Назир предложил рассмотреть в качестве приоритетных такие направления, как поставка сельхозпродукции для Алматы.

Вместе с тем, для Таджикистана интересен опыт создания транспортно-логистических комплексов для хранения и переработки плодоовощной продукции.

Наряду с этим стороны акцентировали внимание на необходимости взаимодействия в сфере культуры. Алматинские творческие коллективы могут выступить на площадках Душанбе, таджикские — в Алматы.


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Ключевые слова: Алматы, Таджикистан,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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