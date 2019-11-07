Алматы усилит сотрудничество с Таджикистаном

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев принял Генерального консула Таджикистана Баходура Назира, с которым обсудил перспективы расширения торгово-экономических и научно-технических отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бакытжан Сагинтаев отметил, что поднятые дипломатом вопросы будут рассмотрены и предложены для реализации через СПК «Алматы». Кроме того, будут приглашены предприниматели города для реализации совместных проектов.

Б. Назир предложил рассмотреть в качестве приоритетных такие направления, как поставка сельхозпродукции для Алматы.

Вместе с тем, для Таджикистана интересен опыт создания транспортно-логистических комплексов для хранения и переработки плодоовощной продукции.

Наряду с этим стороны акцентировали внимание на необходимости взаимодействия в сфере культуры. Алматинские творческие коллективы могут выступить на площадках Душанбе, таджикские — в Алматы.



