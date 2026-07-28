Almaty SuperSki: современная инфраструктура вместо стихийной рекреации

В Алматы живут более 2,36 млн человек. По прогнозам, к 2040 году население города может вырасти до 3,6 млн. Вместе с городом растет и нагрузка на окружающие его горы: миллионам жителей нужны места, где можно отдыхать, проводить время на природе и восстанавливаться после городской суеты, передает агентство Kazinform.

Директор Института зоологии, доктор биологических наук, председатель Казахстанского национального комитета программы ЮНЕСКО «Человек и Биосфера» Роман Ященко считает, что запретить людям посещать горы невозможно. Вместо этого необходимо организовать туристический поток и создать инфраструктуру, которая позволит снизить стихийную нагрузку на природные территории.

— Когда-то в Алматы насчитывались сотни тысяч жителей, а сейчас мы говорим уже об огромной агломерации. Конечно, давление на горы и природу колоссальное. Достаточно посмотреть, что происходит по дороге к Большому Алматинскому озеру: машин становится больше, растет количество посетителей и мусора. Запретить людям ездить в горы нельзя. Находиться на природе — их право. Поэтому этот поток необходимо направить в цивилизованное и управляемое русло, — сказал Ященко, комментируя проект Almaty SuperSki.

Ященко также объяснил, почему жителям большого города необходим доступ к природе. По его словам, постоянное нахождение в искусственной городской среде отрицательно влияет на психологическое состояние человека.

— Человек утром встает, едет в офис или на производство, снова оказывается в помещении с прямыми линиями и углами, а затем возвращается домой. Иногда он даже не видит солнца. Ему нужна среда, куда можно выйти, сбросить круг проблем и отдохнуть от городской суматохи, — говорит ученый.

Фото из личного архива Романа Ященко

Он считает, что потребность людей выезжать в горы нельзя устранить запретами. Вместо этого необходимо создавать условия, при которых посещение природных территорий будет организованным и безопасным для окружающей среды.

Одним из способов решить эту проблему ученый считает создание оборудованных горных курортов. По его мнению, инфраструктура позволит организовать поток посетителей и установить понятные правила поведения в горах.

— Создание горных курортов и другой инфраструктуры может стать одним из решений. В этом смысле развитие горного кластера можно только приветствовать. Вместе с тем, я также понимаю опасения тех людей, которые против. Но уже сама жизнь диктует и к решению проблемы нужно подойти без алчности. Строить нужно с умом, без ущерба для природы. Главное — соблюдать правильное зонирование и все рекомендации, которые дают специалисты, — подчеркнул он.

По его словам, при грамотном подходе можно одновременно развивать инфраструктуру и сохранять животный и растительный мир, почву и качество воздуха.

Фото: eurasia.travel

При реализации проекта Казахстан может учитывать опыт зарубежных национальных парков, но не должен слепо копировать их модели. Ященко, проводивший исследования в Йеллоустонском национальном парке, отметил, что даже известные природоохранные территории сталкиваются с последствиями массового туризма.

— Йеллоустон часто приводят в качестве примера, однако я не считаю его идеальной моделью. Там бывает огромное количество людей, создано много визит-центров, значительные участки леса пострадали от пожаров. Нам необходимо учитывать не только успешный опыт, но и ошибки, допущенные в других странах, — говорит Ященко.

Ученый считает, что Казахстан может создать собственную модель сосуществования человека и природы с учетом местных условий.

В качестве одного из подходов Ященко назвал программу ЮНЕСКО «Человек и биосфера». В Казахстане, по его словам, уже действуют 15 биосферных резерватов, созданных на основе национальных парков, заповедников и других особо охраняемых природных территорий. Их устройство предусматривает разные зоны: участки со строгим природоохранным режимом и прилегающие территории, где живут люди, ведется хозяйственная деятельность и развивается туризм.