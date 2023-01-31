«Алматы су» планирует увеличить тарифы на воду

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор ГКП «Алматы су» Ильяс Казиев на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что тарифы на воду в городе одни из самых низких по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас рассматривается изменение в тарифной политике в сторону ее увеличения. Действующий тариф не способен обеспечить финансирование модернизации сетей. Существующий тариф позволяет нам в год реконструировать в зависимости от диаметра только до 25 км сетей. На самом деле нужно реконструировать больше 100 км. То есть эти средства необходимо предусмотреть в тарифе. Тарифы будут повышаться в течение года. Работы по расчету, по изменению в нормативно-правовой базе для изменения тарифа начались. Детали мы сообщим чуть позже, это вопрос очень важный», - ответил спикер на брифинге.

Он добавил, что в городе тарифы одни из самых низких по стране.

«Сейчас тариф 48 тенге +/- несколько тиын, за кубометр. Это один из самых низких тарифов в стране. При этом в городе есть частные водоснабжающие организации, у них тариф 77 тенге, есть и те, кто платят за воду по 160 тенге», - отметил Ильяс Казиев.

Официальный представитель государственного коммунального предприятия «Алматы су» Серик Шагиров заметил, что за последние девять лет тариф в сторону увеличения не менялся.

«Если сравнивать тариф 2014 года, когда он стоил за один кубический метр, за 1000 литров – 65 тенге, и сейчас – 48 тенге, то мы видим, что за семь лет он существенно снизился. В целом алматинская семья, которая имеет прибор учета, за воду и канализацию платит в среднем 400-500 тенге. Это небольшая сумма. К тарифу мы будем подходить со всей серьезностью. Разрабатываются различные варианты, чтобы большой нагрузки на население не было», - добавил он.

«Алматы су» обеспечивает водоснабжением и канализацией не только Алматы, но и прилегающие к мегаполису населенные пункты. По данным предприятия, на сегодня износ водопроводных сетей по Алматы составляет 54,2 %, соответственно 1943 км водопроводных сетей требуют замены. Износ канализационных составляет 56,6 %, то есть более 1000 км нуждаются в реконструкции.

Ранее сообщалось, что тарифы на комуслуги в Алматы будут повышаться.