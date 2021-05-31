Алматы сохранит уникальный облик: приняты новые правила застройки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня руководитель eправления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов на площадке Региональной службы коммуникаций презентовал новые правила застройки, принятые на внеочередной VI сессии маслихата города VII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обновленные требования ограничивают застройку мегаполиса, определяют границы по высотности зданий и плотности новых строений и предъявляют требования r развитию инфраструктуры.

«Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города» разработаны по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева. 17 февраля этого года проект документа был предложен на обсуждение участникам рабочих групп по проекту корректировки генерального плана Алматы. 25 марта проект опубликован в открытом доступе на портале НПА», - сообщил А. Ахмеджанов.

В ходе обсуждений были учтены мнения всех участников градостроительной деятельности. При этом сохранены базовые требования по застройке мегаполиса.

Целью документа является правовое регулирование архитектурно-пространственного развития города. Документ определяет требования к плотности населения в жилых районах и микрорайонах, а также минимальную величину разрывов между длинными сторонами многоквартирных жилых зданий. В случае с трех-пятиэтажными зданиями это не менее 20 метров, при 10-16 этажах не менее 48 метров, а при 17 этажах и выше расстояние вырастает до 80 метров.

«В соответствии с поручением Главы государства по развитию мегаполиса особое место в правилах занимают сохранение неповторимого архитектурного облика Алматы и количество зеленых насаждений на каждого горожанина. В новых правилах это прописано», - сказал Алмасхан Ахмеджанов.



