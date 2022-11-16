Алматы попал в так называемую «ловушку средних доходов» - Президент

16 Ноября 2022, 10:08

16 Ноября 2022, 10:08

Алматы попал в так называемую «ловушку средних доходов» - Президент

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы попал в так называемую «ловушку средних доходов», заявил Глава государства на встрече с общественностью мегаполиса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Основной вклад в положительную динамику вносят обрабатывающая промышленность (рост 13,9%) и инвестиционная активность. С начала года в экономику города привлечено 930 миллиардов частных инвестиций (рост почти 20%). Поступательно развивается предпринимательство – количество субъектов малого и среднего бизнеса с начала года увеличилось на 30%. В этой сфере занята большая часть жителей города. Между тем, сегодня в Алматы около 70% всех инвестиций приходится только на три отрасли – недвижимость, транспорт и торговлю. Низкая диверсификация экономики приводит к замедлению роста доходов горожан. Город попал в так называемую «ловушку средних доходов», для выхода их которой необходима глубокая диверсификация экономики. Акцент следует сделать на развитии обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора и креативных индустрий», - сказал К. Токаев.

По словам Президента, необходимо стимулировать конкуренцию, привлекать инвестиции и существенно повысить производительность труда.

«В городских условиях развитие обрабатывающей промышленности должно идти с использованием современных экологичных и компактных технологий с высокой автоматизацией и цифровизацией процессов. Следует в полной мере реализовать потенциал индустриальной зоны Алматы и Парка инновационных технологий «Алатау». Здесь планируется разместить более тысячи производств с созданием свыше 20 тысяч рабочих мест», - сказал Глава государства.