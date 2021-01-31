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    10:17, 31 Январь 2021 | GMT +6

    Алматы перешел в «зелёную» зону по коронавирусу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 31 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

    В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области.

    В «зелёной» зоне - все остальные регионы.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Акимат Главная Алматы
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