7 Июля 2022 19:33

Алматы нужен ЛРТ - аким Ерболат Досаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что вопрос строительства линейно-рельсового транспорта (ЛРТ) будет решен до начала октября этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Алматы нужен ЛРТ. На улице Толе би есть места для трамвайных путей, есть возможность развиваться. В прошлом году мы обсуждали это на собрании общественного совета, решение найдем до начала октября», - ответил аким на вопрос, будет ли в будущем строиться ЛРТ.

Строительство линии ЛРТ планировали начать еще в 2020 году. Инвестиционная стоимость проекта согласно ТЭО оценивалась в 94 203 млн тенге с НДС. А в прошлом году экс-аким города Бакытжан Сагинтаев заявил, что для этого проекта нужны большие деньги.

В конце ноября 2021 года в акимате сообщили, что нашелся инвестор. Предварительно маршрут ЛРТ должен был проходить по улице Толе би в западном направлении.

«Это большая магистраль, которая использовалась и в советское время как трамвайная линия. И сейчас мы готовы ее использовать для того, чтобы упорядочить весь пассажиропоток с запада на восток и разгрузить весь трафик. Он должен дойти не только до улицы Момышулы, но и спуститься до центра Алатауского района», - сказал ранее бывший заместитель акима Серик Кусаинов.