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Алматы накрыл туман: аэропорт работает в штатном режиме

31 Января 2022 12:27
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Алматы накрыл туман: аэропорт работает в штатном режиме

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Нижнюю часть Алматы накрыл густой туман, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ранее в РГП «Казгидромет» сообщили, что 31 января неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в пяти городах Казахстана - Алматы, Шымкент, Атырау, Балхаш и Жезказган.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия).

Несмотря на туман, международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме. В пресс-службе воздушной гавани отметили, что в связи с погодными условиями задержек рейсов нет.

Напомним, согласно прогнозу погоды на 1-3 февраля, опубликованном РГП «Казгидромет», с прохождением атмосферных фронтальных разделов, в северных, восточных регионах Казахстана ожидается снег с низовой метелью, в западных регионах страны осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями.


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#Алматы   #Экология   #Казгидромет   #Погода   #Аэропорт   #Природа  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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