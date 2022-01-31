Алматы накрыл туман: аэропорт работает в штатном режиме
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Нижнюю часть Алматы накрыл густой туман, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ранее в РГП «Казгидромет» сообщили, что 31 января неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в пяти городах Казахстана - Алматы, Шымкент, Атырау, Балхаш и Жезказган.
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия).
Несмотря на туман, международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме. В пресс-службе воздушной гавани отметили, что в связи с погодными условиями задержек рейсов нет.
Напомним, согласно прогнозу погоды на 1-3 февраля, опубликованном РГП «Казгидромет», с прохождением атмосферных фронтальных разделов, в северных, восточных регионах Казахстана ожидается снег с низовой метелью, в западных регионах страны осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями.
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