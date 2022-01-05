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Алматы накрыл густой туман

5 Января 2022 10:49
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Алматы накрыл густой туман

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы накрыл густой туман, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ранее в Казгидромете предупреждали о том, что 5 января в Нур-Султане и Алматы ожидается неблагоприятные метеорологические условия.

Кроме того, сообщалось, что на востоке, юге Алматинской области ожидается туман, на северо-востоке области - усиление ветра 15-20 метров в секунду.

Фотографиями и видео туманного города делятся жители в соцсетях.

Напомним, синоптики объявили в ряде регионов Казахстана штормовые предупреждения на 5 января.

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#Алматы   #Погода  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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