Алматы накрыл густой туман

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы накрыл густой туман, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в Казгидромете предупреждали о том, что 5 января в Нур-Султане и Алматы ожидается неблагоприятные метеорологические условия.

Кроме того, сообщалось, что на востоке, юге Алматинской области ожидается туман, на северо-востоке области - усиление ветра 15-20 метров в секунду.

Фотографиями и видео туманного города делятся жители в соцсетях.

Напомним, синоптики объявили в ряде регионов Казахстана штормовые предупреждения на 5 января.