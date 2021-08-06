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Алматы находится в «темно-красной» зоне: Жандарбек Бекшин объяснил постановление

6 Августа 2021 18:44
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Алматы находится в «темно-красной» зоне: Жандарбек Бекшин объяснил постановление

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин объяснил постановление, где говорится, что Алматы находится в «темно-красной» зоне по коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Главный санврач отметил, что согласно постановлению от 29 июля введены ограничительные меры со 2 по 16 августа по «темно-красной» зоне».

«Мы ввели это в связи с тем, что в постановлении главного госсанврача нашей страны говорится, что в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Атырау и Караганда со 2 по 16 августа ввести ограничительные меры по темно-красной зоне, то есть ограничения в выходные дни. Это работа на опережение. Вы видите, что ситуация очень напряженная. Только что коллега Нариман Болтаевич (глава УОЗ Алматы. - Ред.) рассказал вам, в какой трудной ситуации работает наша инфраструктура здравоохранения, какую сложную работу выполняют медработники для того, чтобы снизить. Мы как раз ввели наши ограничительные мероприятия, которые говорят: если все объекты не состоят в системе Ashyq, они в будние дни не работают, а те, которые состоят, работают до 20:00 в будние дни. В выходные дни все объекты, вне зависимости от того, являются они участниками Ashyq или нет, не работают», - объяснил он.


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#Алматы   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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