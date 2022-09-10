Алматы на 94% готов к отопительному сезону

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы подготовка к отопительному сезону идет по графику. Об этом сообщил руководитель управления энергетики и водоснабжения города Санжар Алин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер на брифинге РСК заявил, что общая готовность энергокомплекса к отопительному сезону по состоянию на 9 сентября составила 94%.

«Из них готовность тепловых сетей составляет 97%, электрических сетей - 83%, газовых сетей - 100%, сетей водоснабжения - 100% , сетей водоотведения - 100%, котельных Алматытеплокоммунэнерго – 85%, энергоисточников АлЭС – 74%», - озвучил данные Санжар Алин.

По его словам, объекты образования, здравоохранения и многоквартирные дома готовы к отопительному сезону на 100%

Также в городе предприятием «АТКЭ» подготовлено 110 тонн угля и 7,9 тыс. тонн мазута. Предприятием «АлЭС» запасено 186,5 тыс. тонн угля и 19,2 тыс. тонн мазута.





Фото: static.ngs.ru











