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Алматы может войти в «красную» зону - Глава государства о коронавирусе
14 Июля 2022 11:35

Алматы может войти в «красную» зону - Глава государства о коронавирусе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу осложнилась в Казахстане. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил Глава государства, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусом растет. За последние две недели число пациентов увеличилось на 30 %.

«Ситуация осложнилась и в нашей стране. Алматы может вновь войти в «красную» зону. Основная причина - несоблюдение мер безопасности жителями и врачами», - сказал на расширенном заседании Правительства Касым-Жомарт Токаев.

Президент при этом поручил усилить работу межведомственной комиссии.

«Также стоит активизировать кампанию ревакцинации. В этой работе не должно быть преувеличений. Необходимо учитывать интересы малого и среднего бизнеса», - считает Касым-Жомарт Токаев.

По информации МВК по нераспространению COVID-19 , в городе Алматы за сутки зафиксировано 350 новых случаев заболевания коронавирусом.




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Автор:
Корреспондент

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