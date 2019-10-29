Алматы должен усилить статус главного делового центра страны – Глава государства

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по социально-экономическому развитию Алматы, рассказал о роли малого и среднего бизнеса в экономике города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства отметил, что важнейшую роль в экономике города играет МСБ, доля которого в ВРП составляет более 40%, в налогах 65%. Занято в МСБ свыше 60% трудоспособного населения.

«Однако в этой сфере имееся ряд серьезных проблем. Результаты опроса предпринимателей показывает, что город отстает по целому ряду показателей. В том числе, по эффективности работы местных исполнительных органов – 14 место, распространенности коррупции, обоснованности проверок. Акиму города придется выправлять эту ситуацию», - сказал Глава государства в рамках совещания по социально-экономическому развитию Алматы.

Президент отметил, что в своем Послании народу Казахстана им было поручено освободить микро и малый бизнес от налогов и проверок на три года.

«Данной категории бизнеса нужно помочь воспользоваться такой преференцией. Это задача национальной палаты предпринимателей «Атамекен». В свою очередь, бизнес должен сам развиваться, создавать новые рабочие места. С акимата города не снимается задача всесторонней поддержки малого и среднего бизнеса, снятие различных барьеров. Алматы должен удерживать и усиливать статус главного делового центра страны», - сказал Касым-Жомарт Токаев.