Алматы будет восстановлен и станет еще краше – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил жителей в восстановлении Алматы и других городов, пострадавших в результате январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Попытка госпереворота, покушение на целостность страны провалились. Вместе как единая нация мы отстояли Алматы и другие областные центры. В кратчайшие сроки они будут восстановлены и станут еще краше. Теперь это моя личная обязанность и естественно ответственность правительства», - сказал Глава государства, выступая на заседании Мажилиса Парламента РК.

Вместе с тем Президент выразил сочувствие жителям городов, ставших объектами террористической агрессии.



