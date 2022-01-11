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Алматы будет восстановлен и станет еще краше – Касым-Жомарт Токаев

11 Января 2022 15:27
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Алматы будет восстановлен и станет еще краше – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил жителей в восстановлении Алматы и других городов, пострадавших в результате январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Попытка госпереворота, покушение на целостность страны провалились. Вместе как единая нация мы отстояли Алматы и другие областные центры. В кратчайшие сроки они будут восстановлены и станут еще краше. Теперь это моя личная обязанность и естественно ответственность правительства», - сказал Глава государства, выступая на заседании Мажилиса Парламента РК.

Вместе с тем Президент выразил сочувствие жителям городов, ставших объектами террористической агрессии.



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#Президент Казахстана   #Алматы   #Мажилис   #ЧП-2022  
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Автор:

Анеля Касымова

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