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Almaty Arena и Halyk Arena планируют сделать госпиталями для больных с коронавирусом

23 Июня 2020 16:05
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Almaty Arena и Halyk Arena планируют сделать госпиталями для больных с коронавирусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Многофункциональные комплексы Almaty Arena и Halyk Arena планируют сделать госпиталями для больных с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Нами прорабатывается вопрос открытия дополнительных коек инфекционного профиля. Мы рассматриваем варианты открытия до 500 коек на базе Halyk Arena, на базе госпиталя АО «Железнодорожная больница» на 150 мест. Таким образом, при имеющихся 1 940 койках инфекционного профиля дополнительно будет открыто еще 650 коек», - сказал руководитель управления общественного здоровья Камалжан Надыров.

Он добавил, что при дальнейшем ухудшении ситуации есть возможность увеличить количество коек на базе Halyk Arena еще на 300 коек, аналогично можно открыть койки на базе Almaty Arenа.

«Все это суммарно позволит развернуть количество коек до 3 740. Есть возможность расширить также провизорные койки до двух тысяч. Также нами будут рассмотрены вопрос открытия провизорных коек на базе общежитий», - добавил К. Надыров.

Глава управления отметил, что на сегодняшний день сформированы бригады врачей и медицинских сестер, которые готовы работать во вновь открываемых медорганизациях и приспособленных для этого помещениях.

К. Надыров заявил, горздрав провел инспекцию свободных помещений в городе.

«Есть определенные требования к разворачиванию тех или иных профилей: помещения должны быть обрабатываемые. В этом плане Almaty Arena и Halyk Arena подходят. Там стены обложены кафелем, в целом помещения располагают всей необходимой инфраструктурой с вентиляцией... Понятно, что все будет зависеть от развития в целом эпидемиологической ситуации в городе. По мере ухудшения мы будем рассматривать вопрос по увеличению койко-мест», - добавил он.


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Еламан Турысбеков

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