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Алматы активно готовится к весенним паводкам

16 Февраля 2023, 22:27
Алматы активно готовится к весенним паводкам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Спасатели Алматы готовятся к весенним паводкам. Сотрудниками ДЧС и «Казселезащиты» на ежедневной основе ведется мониторинг водоемов, русел рек во всех районах города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ДЧС, обстановка на реках Улкен Алматы, Киши Алматы, Есентай, Каргалы, Аксай, Жарбулак, Тиксай стабильная. Образований заторов и донного льда не имеется, вода протекает свободно без препятствий, прохождение шугохода не прогнозируется

Подрядными организациями акиматов районов на сегодня от снега, наледи и мусора очищено 765 км арычных сетей, что составляет 57,5 % от плана. Работы по очистке арыков планируется завершить к концу февраля.

«В целях обеспечения безопасности населения города в паводковый период сформирована группировка сил и средств территориальных подразделений МЧС, служб гражданской защиты города и подрядных организации акимата общим количеством 2581 человек личного состава и 1078 единиц техники различного назначения. Для противопаводковых работ заготовлено 23 500 мешкотар и 17 843 тонны инертного материала», - сообщили в акимате.

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Также в целях предупреждения паводков в весенний период в городе выполнено берегоукрепление 206 км на участках шести рек: Тиксай, Жарбулак, Есентай, Ойжайлау, Боралдай, Карасу. Берегоукрепительные работы требуют еще 127,7 км русел рек, на которых при выпадении обильных осадков образуются подтопления.

«В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации проектов берегоукрепления и благоустройства четырех рек протяженностью 37,7 км (Улкен Алматы, Киши Алматы, Бокенбай и БАК). Остальные 90 км планируется благоустроить до 2030 года в рамках Программы развития города Алматы», - добавили в акимате.

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На сегодня ведутся работы по механической очистке на водохранилище Сайран. В марте планируется начать очистку озера Аэропортовское и пруда в микрорайоне Карасу.

В акимате заметили, что в городе ранее были выявлены 102 участка постоянного подтопления, 56 из которых требуют незамедлительного проведения аварийно-восстановительных работ. В настоящее время работы выполнены на 92 %, их завершение запланировано до 31 марта. Проблемы подтоплений на остальных 46 участках будут сняты в 2023-2024 годах в рамках реализации проекта по строительству и реконструкции 376 км арычных сетей.

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Фото: пресс-служба акимата г. Алматы

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