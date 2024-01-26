02:31, 26 Январь 2024 | GMT +6
Алматинцы вновь ощутили землетрясение
Жители Алматы вновь почувствовали землетрясение. Эпицентр расположен в 262 км на юго-восток от города на территории Китая, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 26 января в 02:01 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение.
— Эпицентр землетрясения расположен в 262 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы, г. Талгар 2 балла, — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.
Также по результатам оповещения соответствующих госорганов, на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная.
Спасатели также напомнили, что необходимо продумать 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- Отойдите от мебели, окна, люстры;
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных стен;
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах — после прекращения толчков);
- Отключите воду, газ электричество;
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- Будьте готовы к повторным толчкам;
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.