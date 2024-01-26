Алматинцы вновь ощутили землетрясение

Жители Алматы вновь почувствовали землетрясение. Эпицентр расположен в 262 км на юго-восток от города на территории Китая, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 26 января в 02:01 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение.

— Эпицентр землетрясения расположен в 262 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы, г. Талгар 2 балла, — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Также по результатам оповещения соответствующих госорганов, на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная.

Спасатели также напомнили, что необходимо продумать 10 простых шагов при землетрясении: