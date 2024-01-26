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    02:31, 26 Январь 2024 | GMT +6

    Алматинцы вновь ощутили землетрясение

    землетрясение
    Фото: depositphotos.com

    Жители Алматы вновь почувствовали землетрясение. Эпицентр расположен в 262 км на юго-восток от города на территории Китая, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 26 января в 02:01 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение.

    — Эпицентр землетрясения расположен в 262 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы, г. Талгар 2 балла, — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    Также по результатам оповещения соответствующих госорганов, на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная.

    Спасатели также напомнили, что необходимо продумать 10 простых шагов при землетрясении:

    1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!
    2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
    3. Отойдите от мебели, окна, люстры;
    4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных стен;
    5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах — после прекращения толчков);
    6. Отключите воду, газ электричество;
    7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
    8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
    9. Будьте готовы к повторным толчкам;
    10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
    Теги:
    ДЧС Землетрясение Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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