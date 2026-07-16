Алматинцы смогут сообщать о нарушениях электросамокатчиков через WhatsApp

Алматинцы смогут сообщать о нарушениях правил пользования электросамокатами через специальный WhatsApp-номер полиции. Об этом рассказали в департаменте полиции Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

С 25 августа 2026 года в Алматы вступает в силу запрет на движение электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам. Передвигаться по проезжей части смогут только лица старше 18 лет, имеющие водительское удостоверение любой категории и защитный шлем.

Фото: РСК Алматы

Как сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек, контроль за соблюдением новых требований будет осуществляться совместно с кикшеринговыми компаниями.

— На финальной встрече представители кикшеринговых компаний сообщили, что при въезде самоката в запрещенную зону система автоматически сначала снижает скорость, а затем полностью блокирует его. Поэтому контроль будет вестись комплексно: патрульными экипажами, пешими и самокатными патрулями, а также с помощью автоматических ограничений, не позволяющих самокатам передвигаться в запрещенных местах, — сказала Салтанат Азирбек на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

По ее словам, такие нарушения, как езда вдвоем на одном электросамокате, пока будут выявляться во время патрулирования, поскольку существующие системы не способны определять количество пассажиров.

— В таких случаях будут применяться меры административного воздействия. Мы благодарны жителям за активную гражданскую позицию. Это показывает, что людям небезразлична безопасность в городе, — отметила она.

По данным полиции, с 1 апреля в Алматы было выявлено более 200 фактов езды без шлема.

Также полиция собирает самокаты, хаотично брошенные на проезжей части и тротуарах, эвакуируют на специализированные штрафстоянки. Сейчас там находится около 4 000 самокатов. После устранения нарушений кикшеринговые компании могут их забрать, платить за время на штрафстоянке не нужно.

Азирбек добавила, что сообщить о нарушениях можно по номеру 102, через омниканальные сервисы Центра оперативного управления, где есть возможность отправить фото или видео, а также через сервис eOtinish.

Кроме того, в ближайшее время полиция Алматы запустит единый WhatsApp-номер.

— Это будет круглосуточная горячая линия, куда граждане смогут сообщать не только о нарушениях Правил дорожного движения, но и о других происшествиях, в том числе о подозрительных соседях, — уточнила официальный представитель департамента полиции.

При этом она подчеркнула, что действующее законодательство не предусматривает каких-либо поощрений для граждан, сообщающих о правонарушениях.

Напомним, с 1 июля в Казахстане вступили в силу новые требования, направленные на повышение безопасности при использовании прокатных электросамокатов.