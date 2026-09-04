Алматинцы пожаловались на коричневую воду из-под крана

В «Алматы Су» отреагировали на жалобы жителей жилого комплекса «Өркендеу» на воду темно-коричневого цвета из-под крана, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях опубликовано видео, на котором жители показывают воду из-под крана и задаются вопросом, когда ситуация нормализуется.

В «Алматы Су» сообщили, что централизованная система водоснабжения города работает в штатном режиме. Очистка и обеззараживание воды, а также лабораторный контроль ее качества проводятся круглосуточно.

— Превышений санитарных норм и отклонений от стандартов не зафиксировано, — сообщили в компании.

По данным предприятия, на городских сетях и объектах водоснабжения в этом районе не проводились плановые или аварийно-восстановительные работы, которые могли бы повлиять на качество воды.

После появления видео специалисты водоканала выехали в жилой комплекс и провели комиссионную проверку. По ее результатам отклонений в качестве холодной воды в указанном ЖК не выявлено.

В подтверждение результатов проверки в «Алматы Су» также предоставили видео, на котором из крана течет визуально чистая вода.

Ранее сообщалось, что в Алматы за счет возвращенных государству средств завершили строительство водопроводных и канализационных сетей, обеспечив качественной водой и водоотведением 10,5 тыс. жителей предгорных районов.