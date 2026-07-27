Алматинцев удивила тыква, выросшая в центре города
Необычное растение, выросшее прямо посреди городской улицы, привлекло внимание жителей Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.
В социальных сетях появились фотографии тыквы, которая растет на пересечении проспекта Абая и улицы Ауэзова. Автор публикации отметил, что овощ уже успел разрастись и свободно растет у дороги.
Публикация вызвала активное обсуждение среди пользователей. Одни удивились тому, что тыква выросла в самом центре мегаполиса, другие отметили, что и раньше замечали в этом месте различные растения. Некоторые предположили, что овощ могли посадить сотрудники расположенного поблизости кафе.
Тем временем в комментариях к записи один из пользователей поделился видеозаписью картофеля, который растет на пересечении улиц Толе би и Ауэзова.
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Кроме того, в прошлом месяце в Алматы зацвело необычное «париковое дерево», также вызвавшее интерес горожан.