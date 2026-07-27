Алматинцев удивила тыква, выросшая в центре города

В социальных сетях появились фотографии тыквы, которая растет на пересечении проспекта Абая и улицы Ауэзова. Автор публикации отметил, что овощ уже успел разрастись и свободно растет у дороги.

Публикация вызвала активное обсуждение среди пользователей. Одни удивились тому, что тыква выросла в самом центре мегаполиса, другие отметили, что и раньше замечали в этом месте различные растения. Некоторые предположили, что овощ могли посадить сотрудники расположенного поблизости кафе.

Тем временем в комментариях к записи один из пользователей поделился видеозаписью картофеля, который растет на пересечении улиц Толе би и Ауэзова.

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