Алматинцев призвали отказаться от походов в горы 4 и 5 июля

В Алматы объявлено штормовое предупреждение на 4 и 5 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в городе и в горах, а также предупреждают об опасности схода селей.

По данным РГП «Казгидромет», днем 4 июля в Алматы ожидаются кратковременный дождь, гроза и шквал. Порывы западного ветра будут достигать 15–20 м/с.

В горных районах Иле-Алатау (Медеуский и Бостандыкский районы) прогнозируются дождь, гроза, местами сильный дождь, град и шквалистый ветер. Порывы ветра в горах могут достигать 15–20 м/с, а днем локально усиливаться до 23–28 м/с.

В связи с прогнозом сильных осадков с 4 по 5 июля в горной местности сохраняется вероятность селевых проявлений.

— Рекомендуем жителям и гостям города соблюдать меры безопасности, воздержаться от походов в горы в период действия штормового предупреждения, не оставлять автомобили под деревьями, не находиться под слабо закрепленными конструкциями, а также следить за официальными сообщениями экстренных служб, — предупредили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы.

Напомним, в течение последних нескольких дней на территории Алматы и Алматинской области фиксируются обильные осадки.

Ранее МЧС предупредило о прогнозируемых сильных осадках в горной местности Алматы и сохраняющейся угрозе формирования селевых потоков. В связи с этим в Наурызбайском районе локально запущена система оповещения населения. Эта мера направлена на своевременное информирование жителей о возможном ухудшении обстановки.

Позже жители микрорайона Карагайлы Наурызбайского района Алматы временно остались без питьевой воды. Причиной отключения стало критическое ухудшение качества воды на местном водозаборе.