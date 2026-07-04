KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай

    Алматинцев призвали отказаться от походов в горы 4 и 5 июля

    В Алматы объявлено штормовое предупреждение на 4 и 5 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Шымбулак горы туристы Шымбұлақ таулар туристтер
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в городе и в горах, а также предупреждают об опасности схода селей.

    По данным РГП «Казгидромет», днем 4 июля в Алматы ожидаются кратковременный дождь, гроза и шквал. Порывы западного ветра будут достигать 15–20 м/с.

    В горных районах Иле-Алатау (Медеуский и Бостандыкский районы) прогнозируются дождь, гроза, местами сильный дождь, град и шквалистый ветер. Порывы ветра в горах могут достигать 15–20 м/с, а днем локально усиливаться до 23–28 м/с.

    В связи с прогнозом сильных осадков с 4 по 5 июля в горной местности сохраняется вероятность селевых проявлений.

    — Рекомендуем жителям и гостям города соблюдать меры безопасности, воздержаться от походов в горы в период действия штормового предупреждения, не оставлять автомобили под деревьями, не находиться под слабо закрепленными конструкциями, а также следить за официальными сообщениями экстренных служб, — предупредили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы.

    Напомним, в течение последних нескольких дней на территории Алматы и Алматинской области фиксируются обильные осадки.

    Ранее МЧС предупредило о прогнозируемых сильных осадках в горной местности Алматы и сохраняющейся угрозе формирования селевых потоков. В связи с этим в Наурызбайском районе локально запущена система оповещения населения. Эта мера направлена на своевременное информирование жителей о возможном ухудшении обстановки.

    Позже жители микрорайона Карагайлы Наурызбайского района Алматы временно остались без питьевой воды. Причиной отключения стало критическое ухудшение качества воды на местном водозаборе.

    Горы Алматы Непогода Штормовое предупреждение
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор