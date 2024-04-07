Алматинцев предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках

В Алматы в связи с сильными осадками возможны подъемы уровней воды в горных реках, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В связи с повышением температуры и осадками, в период с 6 по 8 апреля в предгорных и горных районах, прилегающих к территории города Алматы ожидается подъем уровня воды в горных реках, возможно возникновение подтоплений, — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

В департаменте по ЧС напомнили жителям о необходимости очистить от мусора арыки и каналы, проходящие по их территории или непосредственной близости. Алматинцев, засоряющих арыки и ливневые стоки, будут штрафовать.

В период проливных дождей 28 и 29 марта из арычных сетей и каналов вывезено 20 самосвалов мусора — около 100 кубометров. Читайте, чем засоряют арыки алматинцы.

Ранее синоптики сообщили, в Алматы 6 апреля после 17:00 ожидается дождь, который прогнозируется до утра 7 апреля.

В акимате города водителям рекомендовали не парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач.