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    20:03, 06 Апрель 2024 | GMT +6

    Алматинцев предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках

    Алматы
    Фото: акимат Алматинской области

    В Алматы в связи с сильными осадками возможны подъемы уровней воды в горных реках, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В связи с повышением температуры и осадками, в период с 6 по 8 апреля в предгорных и горных районах, прилегающих к территории города Алматы ожидается подъем уровня воды в горных реках, возможно возникновение подтоплений, — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    В департаменте по ЧС напомнили жителям о необходимости очистить от мусора арыки и каналы, проходящие по их территории или непосредственной близости. Алматинцев, засоряющих арыки и ливневые стоки, будут штрафовать.

    В период проливных дождей 28 и 29 марта из арычных сетей и каналов вывезено 20 самосвалов мусора — около 100 кубометров. Читайте, чем засоряют арыки алматинцы.

    Ранее синоптики сообщили, в Алматы 6 апреля после 17:00 ожидается дождь, который прогнозируется до утра 7 апреля.

    В акимате города водителям рекомендовали не парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач.

    Теги:
    ДЧС Канализация Осадки Мусор Вода Алматы Реки
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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