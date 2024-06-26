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    21:50, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Алматинцев предупредили о сильной жаре

    Алматы
    Фото: Kazinform

    26 июня в Алматы синоптики прогнозируют сильную жару до 35 градусов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    ДЧС города призывает жителей и гостей мегаполиса воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.

    Также, спасатели рекомендуют придерживаться следующих основных мер безопасности:

    • старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно;
    • используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;
    • не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;
    • старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
    • снизьте физические нагрузки. Сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;
    • следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;
    • не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

    Какая погода ожидает казахстанцев в последней декаде июня можно узнать по ссылке

    Теги:
    Солнце ДЧС Здоровье Алматы Жара
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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