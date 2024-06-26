21:50, 25 Июнь 2024 | GMT +6
Алматинцев предупредили о сильной жаре
26 июня в Алматы синоптики прогнозируют сильную жару до 35 градусов, передает корреспондент агентства Kazinform.
ДЧС города призывает жителей и гостей мегаполиса воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.
Также, спасатели рекомендуют придерживаться следующих основных мер безопасности:
- старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно;
- используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;
- не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;
- старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
- снизьте физические нагрузки. Сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;
- следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;
- не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.
Какая погода ожидает казахстанцев в последней декаде июня можно узнать по ссылке.