телерадиокомплекс президента РК
    13:58, 16 Март 2026 | GMT +5

    Алматинцев предупредили о подъеме дорожных люков на проспекте Назарбаева

    Работу с дорожными люками планируют провести за три дня, водителям рекомендуется заранее прокладывать маршруты движения по оживленному проспекту, передает агентство Kazinform.

    Ремонт дорог в Казахстане
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Как сообщили в управлении развития дорожной инфраструктуры города Алматы, с 16 марта будут проводиться работы по подъему дорожных люков на проспекте Назарбаева на участке от проспекта аль-Фараби до улицы Толе би. 

    — В этой связи в течение трех дней возможны ограничения движения. На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут, — отметили в управлении. 

    Отметим, что с 16 до 23 марта движение транспорта также будет ограничено на отрезке улицы Толе би — от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана в связи с подготовкой и проведением праздника Наурыз мейрамы.

    Еламан Турысбеков
