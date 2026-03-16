Алматинцев предупредили о подъеме дорожных люков на проспекте Назарбаева

Как сообщили в управлении развития дорожной инфраструктуры города Алматы, с 16 марта будут проводиться работы по подъему дорожных люков на проспекте Назарбаева на участке от проспекта аль-Фараби до улицы Толе би.

— В этой связи в течение трех дней возможны ограничения движения. На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут, — отметили в управлении.

Отметим, что с 16 до 23 марта движение транспорта также будет ограничено на отрезке улицы Толе би — от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана в связи с подготовкой и проведением праздника Наурыз мейрамы.