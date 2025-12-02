Алматинцев предупредили о перекрытии улиц и изменении движения маршрутов

Это связано с реконструкцией русла реки Каргалы и модернизацией расположенного над ним мостового перехода.

По данным управления экологии и окружающей среды, ограничение движения будет действовать с 1 декабря по 31 декабря 2025 года.

Фото: Управление экологии и окружающей среды Алматы

Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения на период производства работ.

Кроме того, в Транспортном холдинге Алматы сообщили, что с 2 декабря будут восстановлены и скорректированы схемы движения нескольких маршрутов после завершения ремонтных работ.

Так, после восстановления аварийного участка на пересечении улиц Берегового и Ю.Кима восстановят схему движения маршрута №81 на участке улицы «Центральная» от микрорайона «Бурундай» до конечного пункта «Аксункар».

Кроме того, изменится схема движения маршрута №14: в восточном направлении маршрут будет проходить через улиц Бекешева и Жандосова, в обратном направлении – через улиц Грозы, Конаева, Рыскулова, Жандосова и Бекешева, далее по маршруту.

Напомним, в Алматы вводят новую схему движения по улице Желтоксан в связи с запуском линии BRT. Автобусные маршруты в обоих направлениях начнут курсировать с 14 декабря.