    Алматинцев предупредили о перекрытии улиц и изменении движения маршрутов

    В Алматы до конца года частично ограничат движение по улице Жексенбаева до улицы Аханова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Былтыр Алматыда ауаны ластаушы заттардың көлемі 189 мың тоннаға жетті
    Фото: акимат Алматы

    Это связано с реконструкцией русла реки Каргалы и модернизацией расположенного над ним мостового перехода.

    По данным управления экологии и окружающей среды, ограничение движения будет действовать с 1 декабря по 31 декабря 2025 года.

    схема
    Фото: Управление экологии и окружающей среды Алматы

     

    Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения на период производства работ.

    Кроме того, в Транспортном холдинге Алматы сообщили, что с 2 декабря будут восстановлены и скорректированы схемы движения нескольких маршрутов после завершения ремонтных работ.

    Так, после восстановления аварийного участка на пересечении улиц Берегового и Ю.Кима восстановят схему движения маршрута №81 на участке улицы «Центральная» от микрорайона «Бурундай» до конечного пункта «Аксункар».

    Кроме того, изменится схема движения маршрута №14: в восточном направлении маршрут будет проходить через улиц Бекешева и Жандосова, в обратном направлении – через улиц Грозы, Конаева, Рыскулова, Жандосова и Бекешева, далее по маршруту.

    Напомним, в Алматы вводят новую схему движения по улице Желтоксан в связи с запуском линии BRT. Автобусные маршруты в обоих направлениях начнут курсировать с 14 декабря.

    Камшат Абдирайым
    Автор
