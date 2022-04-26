Алматинского стрелка приговорили к пожизненному заключению

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Суд Алматы вынес приговор в отношении стрелка Игоря Дужнова, обвиняемого в убийстве пяти человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Суд признал Игоря Дужнова виновным в убийстве пяти человек.

«Назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Местом отбытия наказания Дужнову определить учреждение уголовной системы чрезвычайной безопасности», - огласил приговор судья.

Судья Еркин Майшинов разъяснил приговор. Он заявил, что такое наказание Дужнову назначено ввиду того, что он совершил ряд особо тяжких преступлений, связанных с убийством пяти человек и покушением на жизнь еще трех человек, часть из которых исполняли свои прямые служебные обязанности.

«В результате данных преступлений, пять семей и дети остались без отцов и кормильцев. При этом Дужнов не раскаялся, не предпринял каких-либо мер для примирения с потерпевшими, в суде он даже не попросил прощения у потерпевших, а значит должных выводов для себя не сделал, что свидетельствует об устойчивости его преступного поведения и нежелания стать на путь исправления», - отметил судья.

Позже государственный обвинитель помощник прокурора Алматы Алишери Мирзаханов также разъяснил свою позицию. По его словам, прокурорами при определении вида и размера наказания учтены характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, его личность, поведение до и после совершения преступления, а также мнение потерпевшей стороны.

«Дужнов совершил убийство пяти человек. Уголовный закон предусматривает пожизненное лишение свободы за совершение такого особо тяжкого преступления. Убийство, совершенное с применением огнестрельного оружия, является обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание. Вину свою он так и не признал, в содеянном не раскаялся, не попросил прощение у потерпевших за причинение смерти их близким. С учетом этих обстоятельств, я считаю, что суд обоснованно согласился с позицией государственного обвинителя и справедливо назначил пожизненное лишение свободы», - добавил Алишери Мирзаханов.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее подсудимый выступил с последним словом в суде, в ходе которого заявил, что не испытывает и не испытывал ненависти к потерпевшим.

В ходе судебных прений, прокурор запросил для Игоря Дужнова пожизненное лишение свободы.

20 сентября 2021 года, 54-летний владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. В результате пять человек, в том числе двое полицейских, судоисполнитель, новый владелец дома и его друг получили смертельные ранения и скончались.

Позже подозреваемый был обезврежен и задержан бойцами подразделения специального назначения без применения оружия. В сети появилось видео момента захвата стрелка.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по статьям – убийство и нападение на представителя власти. Игоря Дужнова арестовали в сентябре 2021 года на два месяца. Позже его арест был продлен.