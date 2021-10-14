Алматинского акробата оштрафовали за сальто на пешеходном переходе
Ранее в Сети появилось видео , на котором видно, как мужчина выходит из машины, бежит в сторону пешеходного перехода и делает сальто.
В департаменте полиции сообщили, что нарушителем правил дорожного движения был водитель-акробат, который ранее был наказан за подобные действия.
«Ранее молодой человек на видео, находившись за рулем транспортного средства марки «Toyota 4Runner», грнз 509 JRA 02, был привлечен к административной ответственности по ст.ст.590 ч.2 и 593 ч.2 КРК об АП. На этот раз, он будучи пассажиром другого транспортного средства, вновь совершил правонарушение, за что привлечен к административной ответственности по ст.615 ч.1 КРК об АП, то есть невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения», - написал в Instagram заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов.