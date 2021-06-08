Алматинский триатлет стал вторым на Кубке Европы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Днепре (Украина) прошли соревнования по триатлону на Кубок Европы среди юниоров Dnipro Triathlon Fest 2021. Впервые в таком престижном соревновании приняли участие спортсмены сборной Almaty Triathlon Federation, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации триатлона Алматы.

В триатлонную столицу Украины (так иногда называют город Днепр) отправились четыре алматинских триатлета - Елдар Шекербек, Егор Крупяков, Ислам Гаджиев, Данил Породнов. Сопровождал спортсменов главный тренер сборной Алматы Максим Мазур.

Соревнования для юниоров прошли на дистанции Sprint (плавание - 750 метров, велоэтап - 20 километров, бег - 5 километров). В них участвовали спортсмены из Венгрии, Казахстана, Латвии, Польши, Турции и Украины.

Главная борьба в гонке развернулась между Артурсом Лиепой (Латвия), Марцином Станглевичем (Польша) и нашим Егором Крупяковым. Егор уступил 18 секунд своему латвийскому сопернику в плавании, отыграл их в велоэтапе, но вновь проиграл 30 секунд в беге. В итоге алматинец – на втором месте с итоговым результатом 00:56:23.

«Соперники были очень сильные, поэтому старался изо всех сил. Самым сложным для меня был велоэтап, там пришлось выложиться на максимум», - признался Егор Крупяков.

Остальным казахстанским спортсменам повезло меньше, но все равно они вошли в 20 лучших юниоров Европы. Данил Породнов занял 10-е место, Елдар Шекербек и Ислам Гаджиев – 14 и 19 места соответственно.

«В целом ребята показали хорошие результаты. Наши юниоры впервые выступили на европейском старте, и сразу же – второе место, почетная победа! Нас уже неплохо знают в Азии, а после побед Дарына Конысбаева, Александра Тена, бронзовых медалей Арины Шульгиной и Меирлана Искакова на Чемпионатах Азии – даже стали побаиваться. Теперь о казахстанских юниорах узнала и Европа», - отметил руководитель Almaty Triathlon Federation, вице-президент Казахстанской федерации триатлона Галимжан Есенов.



