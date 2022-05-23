23 Мая 2022 16:23

Алматинский стрелок будет отбывать пожизненный срок в «Черном беркуте»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинец Игорь Дужнов, которого приговорили к пожизненному сроку за убийство пятерых человек, будет отбывать наказание в Костанайской области. Об этом сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным КУИС, в настоящее время осужденный по статьям 99 части 2 пункта 1 и 380 части 2 УК РК Игорь Дужнов содержится в следственном изоляторе департамента УИС по Алматы. В учреждение смешанной безопасности он прибыл в октябре прошлого года.

Всего на территории республики функционируют 80 пенитенциарных учреждений, одно из которых УК-161/3, ДУИС по Костанайской области. Оно ориентировано на исполнение пожизненного срока наказания. Расположено учреждение чрезвычайной безопасности в Костанайской области, в 25 км от города Житикары.

В апреле суд Алматы признал Игоря Дужнова виновным в убийстве пяти человек и приговорил к пожизненному заключению.

20 сентября 2021 года 54-летний владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района Алматы устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. В результате пять человек, в том числе двое полицейских, судоисполнитель, новый владелец дома и его друг получили смертельные ранения и скончались.

Позже подозреваемый был обезврежен и задержан бойцами подразделения специального назначения без применения оружия. В Сети появилось видео момента захвата стрелка.