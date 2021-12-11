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Алматинский пожарный удостоен госнаграды за спасение человека

11 Декабря 2021 11:47
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Алматинский пожарный удостоен госнаграды за спасение человека

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Указом Президента РК алматинский пожарный Нурсултан Абдукаримов награжден за мужество и профессионализм при спасении 29-летнего мужчины из горящего дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

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Во Дворце Республики, в торжественной обстановке награду пожарному-спасателю вручил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев.
Пожар, в борьбе с которым отличился Нурсултан Абдукаримов, произошел 5 мая. Ночью, в 02:05, на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о пожаре в Жетысуском районе по улице Жангельдина, 91. К месту пожара незамедлительно были направлены силы и средства пожарной части №8, где служит пожарным-спасателем Нурсултан.

На момент прибытия к месту вызова, в 02:13, частный жилой дом горел открытым пламенем, с переходом на хозяйственные постройки. Из окон валили клубы черного густого дыма. По словами очевидцев, внутри охваченного огнем дома остались люди. Высокая температура и продукты горения заблокировали пути выхода.

«Несмотря на огромный риск, Абдукаримов Нурсултан, действуя в условиях высокой температуры и нулевой видимости, в составе звена газодымозащитной службы вошел в жилой дом для поиска оставшихся людей. Поиск пострадавших не давал результатов, обрушение потолочного перекрытия осложняло его проведение. Несмотря на все это, младший сержант гражданской защиты Абдукаримов не опустил руки и продолжил поиски людей. Времени, чтобы найти людей живыми, оставалось совсем немного. Вдруг под ногами что-то затруднило движение. Нащупав обездвиженное тело, Нурсултан в составе звена принялся незамедлительно производить экстренную эвакуацию пострадавшего из горящего и задымленного помещения», - рассказали в ведомстве.
Благодаря мужеству, смелым и грамотным действиям Абдукаримова Нурсултана Джумабайулы был спасен гражданин С. Е., 1992 года рождения, а также предотвращена дальнейшая угроза распространения огня, что привело к быстрой локализации и ликвидации пожара в течение 30 минут.


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#Алматы   #Происшествия   #МЧС   #Пожар  
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