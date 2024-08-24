Алматинский НИИ кардиологии прошел международную аккредитацию

Национальный научный центр кардиологии и внутренних болезней в Алматы подтвердил соответствие международным стандартам качества и безопасности медицинской помощи, успешно пройдя аккредитацию Joint Commission International (JCI), передает агентство Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.

В течение недели эксперты JCI проводили всесторонний аудит работы клиники, оценивая ее по 1 110 критериям. Особое внимание уделялось обращению с медикаментами высокого риска и предотвращению внутрибольничных инфекций, подходам к лечению и уходу за пациентами, безопасности медицинских процессов, управлению рисками и соблюдению прав пациентов.

В результате аудита, команда JCI выделила несколько уникальных практик, применяемых в НИИ, которые были рекомендованы для включения в международную библиотеку JCI. Среди них — передовые подходы к маршрутизации беременных женщин с сахарным диабетом, критерии преемственности в кардиореабилитации и стандарты подготовки кишечника к эндоскопии.

Рекомендация JCI включить эти практики в свою международную библиотеку означает, что опыт института может быть применен и распространен в медицинских организациях по всему миру.

Напомним, в столичном Центре Сердца UMC сегодня отметили 10-летие с начала программы по поддержке пациентов с терминальной стадией сердечной недостаточности. 19 августа 2014 года провели первую операцию в Казахстане по введению аппарата, который механически поддерживает кровообращения в организме.

Всего международному стандарту JCI в Казахстане соответствуют лишь 9 медорганизаций. Об этом рассказал Олжас Бектенов.