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    11:49, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Международному стандарту JCI в Казахстане соответствуют лишь 9 медорганизаций — Олжас Бектенов

    Больница, здравоохранение, медицина, врачи
    Фото: freepik.com

    Нужно обеспечить комплексный единый подход при планировании, проектировании, строительстве и обслуживании объектов здравоохранения в соответствии с международными нормами. Об этом заявил Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — При этом должны быть учтены демографические показатели, уровень и специфика заболеваемости. Все установленные стандарты должны четко соблюдаться. Насколько мне известно, международному стандарту JCI (Joint Commission International) в Казахстане соответствуют лишь 9 медицинских организаций, среди которых Национальный научный кардиохирургический центр, Национальный центр материнства и детства и другие, — сказал Олжас Бектенов.

    Аккредитация по этим стандартам, как отметил глава Кабмина, означает «высший уровень» качества здравоохранения, к которому должны стремиться все медицинские учреждения.

    — Поэтому, начиная с этапа проектирования ключевых проектов, должны быть предусмотрены требования международного стандарта JCI. В целом за всеми новыми и реконструируемыми проектами здравоохранения должен быть налажен постоянный мониторинг, в том числе путем цифровизации, — добавил Олжас Бектенов. 

    Теги:
    Правительство Здравоохранение Казахстан Медицина Больницы Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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