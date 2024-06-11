Нужно обеспечить комплексный единый подход при планировании, проектировании, строительстве и обслуживании объектов здравоохранения в соответствии с международными нормами. Об этом заявил Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

— При этом должны быть учтены демографические показатели, уровень и специфика заболеваемости. Все установленные стандарты должны четко соблюдаться. Насколько мне известно, международному стандарту JCI (Joint Commission International) в Казахстане соответствуют лишь 9 медицинских организаций, среди которых Национальный научный кардиохирургический центр, Национальный центр материнства и детства и другие, — сказал Олжас Бектенов.

Аккредитация по этим стандартам, как отметил глава Кабмина, означает «высший уровень» качества здравоохранения, к которому должны стремиться все медицинские учреждения.