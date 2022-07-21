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Алматинский «Кайрат» уступил венгерской «Кишварде» в матче Лиги конференций
21 Июля 2022 22:13

Алматинский «Кайрат» уступил венгерской «Кишварде» в матче Лиги конференций

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Футбольный клуб «Кайрат» проиграл венгерской «Кишварде» в первом матче второго отборочного раунда Лиги Конференций УЕФА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Игра, которая проходила на центральном стадионе Алматы завершилась со счетом – 1:0.

В первом тайме обе команды имели возможность забить несколько голов, создавались опасные моменты, но, игроки не смогли реализовать свои шансы.

Счет в матче открыли гости. На 81 минуте игры мяч в нижний угол отправил македонец Ясир Асани. После этого алматинцы пытались вернуть паритет, но попытки были тщетными.

Ответный матч состоится 28 июля в Венгрии.




Фото: sports.kz



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Автор:
Корреспондент
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