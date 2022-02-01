Алматинский инфекционист рассказала о лечении и профилактике КВИ и менингита

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О лечении коронавируса и профилактике других инфекционных заболеваний на брифинге в РСК Алматы подробно рассказала заместитель главного врача по лечебной работе городской клинической инфекционной больницы им. И.С. Жекеновой, врач-инфекционист Тамара Утаганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, инфекционная больница имени Жекеновой в Алматы располагает тремя стационарами.

«Кроме лечения пациентов с КВИ, продолжается лечение других инфекционный заболеваний, таких как менингиты, энтеровирусные, кишечные инфекции - они, кстати, в последнее время среди других инфекционных заболеваний несколько лидируют. Для лечения данных пациентов созданы условия во избежание внутрибольничной инфекции, есть изолированные входы, отдельные приемные и сотрудники», - сообщила Т. Утаганова.

Врач отметила, что на сегодня в Алматы наблюдается большая циркуляция варианта «омикрон». По ее словам, течение болезни зараженных « омикроном « пациентов отличается . В частности, речь идет о большей контагиозности, то есть быстрой передаче инфекции от зараженного другим людям. При этом болезнь проходит легче, есть больше возможностей для амбулаторного лечения.

«Хотя протокол и сохранен, но мы реже прибегаем к таким дозам лекарств, чтобы приходилось применять гормональную терапию. У многих пациентов не настолько нарушена сатурация, чтобы использовать многие препараты. Каждому больному назначается индивидуальная антикоагулянтная терапия по мере необходимости. Но в основном лечение включает в себя противовоспалительную терапию, а также терапию обильного питья. Хорошо помогает раннее обращение за медицинской помощью и ранняя изоляция. Болезнь протекает легче, но с большим числом зараженных», - рассказала Т. Утаганова.

Она объяснила, что значит «супериммунитет» от КВИ, о котором много пишут в сети и который якобы формируется у вакцинированных и переболевших коронавирусом людей.

«Каждый раз, сталкиваясь с вирусом, наш иммунитет познает мутацию и соответственно вооружается против него. Таким образом, у вакцинированного и переболевшего пациента больше информации в системе, чем у невакцинированного. Иными словами, вакцинацией мы взяли одну информацию для иммунитета, перенесенным заболеванием - другую. В итоге иммунитет становится более подготовленным к изменчивости и мутации вируса в будущем», - пояснила врач.

Замглавврача инфекционной больницы также разъяснила вопрос об осложнениях после перенесенного «омикрона». Осложнения от любого инфекционного заболевания обостряют хронические заболевания. Сам по себе «омикрон» - это инфекция дыхательных путей, соответственно имеет такие проявления, как пневмония, дыхательная недостаточность. «Омикрон» протекает легче, но есть группы риска по осложнениям и обострению сопутствующих заболеваний.

Говоря о других инфекционных заболеваниях, в частности о менингите, Т. Утаганова отметила, что менингиты бывают вирусные, инфекционные, а также те, когда люди заражаются от другого инфекционного агента. Многие болезни могут вызывать менингиты, в том числе и грипп. К группам риска по менингиту относятся прежде всего больные, которые страдают хроническими заболеваниям верхних дыхательных путей - невылеченными гайморитами, синуситами, инфекциями дыхательных путей. Кроме того, в группе риска больные с иммунодефицитом.

Для предотвращения заражения менингитом врач рекомендует больше внимания уделять профилактике обострения заболеваний верхних дыхательных путей.