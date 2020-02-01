Алматинский аэропорт проверили на исполнение мер противодействия коронавирусу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Региональный штаб Алматы проверил аэропорт мегаполиса на исполнение мер по противодействию коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках реализации мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции состоялось заседание Регионального штаба под председательством заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова.

Руководитель Управления общественного здоровья Т. Абилдаев и глава Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы А. Молдагасимова, вице-президент по перевозкам АО «Международный аэропорт Алматы» Б. Абдрасилов, первый заместитель начальника отряда пограничного контроля Алматы А. Ушпаев доложили о проводимой работе по обеспечению усиленного санитарно-карантинного контроля.

Кроме того, для санитарно-карантинного контроля состоялся выезд в международный аэропорт города Алматы.

В ходе посещения аэропорта проверена работа фильтрационных зон для самолетов, прилетающих из зон риска, медицинский пункт, работа тепловизоров. Особое внимание уделено работе сотрудников аэропорта, миграционной полиции, медработников, которые следят за соблюдением правил работы с приезжающими из зон риска.

Учитывая туристические и миграционные потоки, международный аэропорт Алматы оборудован необходимой техникой, отвечающей последним современным стандартам. Соблюдаются установленные правила профилактики распространения коронавирусной инфекции, санитарно-просветительской и разъяснительной работы на постах транспортного контроля.

На сегодня рейсы из зон риска прибывают на отдельную стоянку. Все пассажиры и члены экипажа проходят двухэтапную проверку тепловизорами (ручными на борту, стационарными в здании аэропорта), анкетирование для дальнейшего контроля и обследования.

В случае подозрения на вирусные инфекции эти пассажиры немедленно изолируются в специально отведенные реабилитационные зоны при аэропорте с отдельной вентиляционной системой.

Далее, при положительном заключении инфекциониста, направляются в специально оборудованные учреждения по отдельному маршруту.

Также члены Регионального штаба посетили стационар, где осмотрели инфекционные боксы, готовые к принятию пациентов с подозрением на заражение вирусной инфекцией.

В целом, сегодня в мегаполисе ситуация находится под контролем, случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Все специальные ведомства по биологической безопасности и сотрудники санитарной охраны подготовлены и соблюдают правила санитарно-карантинного контроля всех уровней по чрезвычайной ситуации.

Власти призывают доверять официальной информации, не поддаваться панике и распространяемым в социальных сетях и мессенджерах слухам.

Напомним, ранее в Алматы решением акима города Бакытжана Сагинтаева создан Региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова.

Штаб создан во исполнение решений Правительства страны и осуществляет реализацию национального плана действий по недопущению распространения коронавируса в Алматы. Штаб работает под общей координацией министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, главного санитарного врача Казахстана Жандарбека Бекшина.