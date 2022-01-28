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Алматинских рыбаков попросили соблюдать требования безопасности

28 Января 2022 14:42
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Алматинских рыбаков попросили соблюдать требования безопасности

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Начальник управления гражданской обороны ДЧС Алматинской области, подполковник Куат Бельдыбаев попросил любителей подледной рыбалки соблюдать требования безопасности, а родителей не оставлять детей без присмотра взрослых у воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Он отметил, что согласно статистике чрезвычайные ситуации, прежде всего, случаются с любителями-рыболовами, а также с гражданами и их детьми пренебрегающими правилами безопасности на воде, при переходе и переезде в неустановленных местах по тонкому льду, использующими для переправы плавательные средства без индивидуальных средств спасения, выходящими на водные акватории в ночное время и в нетрезвом состоянии, не обращая внимания на штормовые предупреждения.

Куат Бельдыбаев напомнил, что 15 января текущего года на Капшагайском водохранилище в районе Голубого залива при проведении ночной подледной рыбалки откололась льдина, в результате чего с места были спасены два рыбака, а поиски еще одного продолжается.

В этой связи ДЧС Алматинской области убедительно просит любителей подледной рыбалки соблюдать требования безопасности, а также родителей не оставлять детей без присмотра взрослых у воды.

На сегодняшний день толщина льда на территории области недостаточно прочная для человеческого веса, в связи с этим просим граждан не выходить на неокрепший лед.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ:

- Нельзя выходить на тонкий и неокрепший лед.

- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.

- Нельзя выходить на лед в темное время суток, при плохой видимости (туман, снегопад, дождь), и в состоянии алкогольного опьянения.

- При переходе через реку следует пользоваться оборудованными ледовыми переправами.

- При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5–6 м).

- Замерзший водоем лучше переходить на лыжах, при этом крепления лыж нужно расстегнуть, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держать в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

- При рыбной ловле на льду рекомендуется делать лунки на расстоянии 5-6 метров одна от другой. Чтобы избежать беды, у рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а также веревка – 15-20 м длиной с петлей на одном конце и грузом 400-500 г на другом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу.

- Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу. - Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду, может переохладиться через 10-15 минут, а через 20 минут потерять сознание.

Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный; белого цвета – прочность в два раза меньше; лед серый и матово–белый или с желтоватым оттенком не надежен.

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#Алматинская область   #Безопасность   #МЧС  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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