Алматинские врачи спасли жизнь подавившейся зубным протезом пенсионерке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи спасли жизнь 82-летней жительнице мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я вернулась с того света!» - повторяла 82-летняя пенсионерка Роза Халиуллина, оправившись после сложной операции по поводу перфорации пищевода.

Во время завтрака у нее откололся кусочек зубного протеза и тут же вместе с пищей попал в пищевод. Острые углы моментально порезали в двух местах стенки пищевода, что вызвало острую боль и затруднило дыхание, состояние ухудшалось.

Пенсионерку экстренно доставили в больницу скорой неотложной помощи, где сразу же собрался консилиум врачей. Во время эндоскопического исследования диагностировали инородное тело (кусок протеза треугольной формы) с острыми краями, вызвавшее перфорацию пищевода в шейной части.

«Перфорация пищевода достаточно редкое заболевание, мы сталкиваемся с таким осложнением примерно 1-2 раза в год. Такое заболевание возникает, когда человек случайно проглатывает рыбью или куриную кость, части протезов и другие инородные тела, они застревают в местах физиологических сужений пищевода и вызывают перфорацию. Это очень грозное заболевание, у него сложная диагностика и лечение, с высокой летальностью, при поздних обращениях она достигает 45-60%. Происходит это потому, что инфекция быстро распространяется в рыхлую клетчатку и вызывает тяжелую интоксикацию и смерть пациентов», - рассказал заместитель главного врача клиники Онласын Ибекенов.

Розе Халиуллиной провели двухстороннюю шейную медиастенотомию, дренирование раны, остановили распространение инфекции. Трое суток она провела в реанимации, получила необходимую интенсивную терапию, затем ее перевели в отделение хирургических инфекций. В течение 10 суток кормили через назогастральный зонд. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, самостоятельно питается.

«Я обедала и неожиданно подавилась, сначала ничего не почувствовала, потом начала задыхаться, дочь вызвала скорую. Скорая приехала очень быстро, все врачи в больнице уже меня ждали, много со мной возились, вытащили, можно сказать, с того света, я уже прощалась со всеми близкими. Спасибо большое докторам и медсестрам, я сама больше 50 лет отработала медсестрой в центре психического здоровья, могу сказать, что получила очень профессиональный уход и, самое главное, меня вернули к жизни», - вспоминает пенсионерка.

Сейчас Роза Халиуллина готовится к выписке. А врачи БСНП призывают соблюдать гигиену питания и быть осторожными во время принятия пищи, чтобы не оказаться в подобной ситуации.