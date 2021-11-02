Алматинские врачи провели операцию по замене суставов 63-летней пациентке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центральной городской клинической больнице Алматы врачи провели тотальное эндопротезирование коленного сустава на двух ногах 63-летней жительнице города Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе центральной горбольницы, пациентка попала в больницу с диагнозом: деформирующий гонартроз 4 степени, болевой синдром, смешанная контрактура. Вначале операция была проведена на правую ногу, через 7 месяцев на левую. Каждая из них длилась около двух часов. Обе операции прошли успешно.

«Первый раз мне провели операцию на правую ногу в феврале. У меня была 4 степень болезни, по приезду домой меня стала очень сильно тревожить вторая нога. Но, в связи с тем, что клиника была переформатирована в инфекционный стационар, я не смогла сразу сюда попасть. Как только они открылись я сразу же опять приехала. И вот, сделали операцию. Я хотела бы сердечно поблагодарить людей в белых халатах, что они дарят здоровье людям. Благодаря им, я сейчас могу передвигаться самостоятельно. Спасибо вам огромное!» - говорит со слезами на глазах пациентка.

Заведующий отделением ортопедии Канат Тауекелов отметил, что во время протезирования коленного сустава происходит замена поврежденного колена «искусственным коленным суставом».

«При этом поверхности костей заменяются металлическими и пластиковыми имплантатами. Две проведённые операции пациентке прошли успешно, сейчас в нашей больнице она проходит реабилитацию», - отмечает врач.

Стоит отметить, что операции были проведены бесплатно, в рамках ОСМС.

«Гражданам нужно понимать, что, вступая в систему ОСМС они избегают ненужных карманных расходов на необходимые им медицинские услуги в будущем. Суть и преимущества медстрахования в том, что граждане, оплачивая минимальные ежемесячные взносы, могут получить весь объем медпомощи, в котором они нуждаются. Это может быть КТ или МРТ, либо такая же высокотехнологичная операция средняя, стоимость которого превышает миллион тенге», - отмечает директор филиала филиала ФСМС по городу Алматы Тлеухан Абилдаев.