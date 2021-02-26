Алматинские врачи проведут консультации для жителей Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Квалифицированные специалисты Национального научного центра хирургии им. А.Сызганова города Алматы совместно с урологом-трансплантологом Ернуром Белгибаевым и Ельшадом Набиевым окажут врачебные консультации жителям Отырарского района Туркестанской области. Квалифицированные специалисты в течение двух дней примут и окажут помощь жителям района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу области.

Опытные специалисты проведут медицинское обследование пациентов по таким заболеваниям, как мочекаменная болезнь, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, каменная болезнь мочевого пузыря, опухоль почки, опухоль мочевого пузыря, киста почки, почечная недостаточность.

Граждане, родившиеся и выросшие в Отырарском районе, оказывают помощь и заботу землякам. Более того, средства от медицинских консультаций намерены передать малообеспеченным и многодетным семьям этого района.