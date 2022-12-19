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Алматинские университеты могут открыть кампус в Конаеве – Саясат Нурбек

19 Декабря 2022, 19:15
Алматинские университеты могут открыть кампус в Конаеве – Саясат Нурбек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С целью создания академического городка в Конаеве со следующего года вузы по собственному желанию могут открыть там свой кампус. В Конаеве для реализации этой цели уже выделен земельный участок на 97 га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение открыть большой академический городок в Конаеве. Совместно с акиматом Алматинской области подготовили концепцию. В городе Конаеве выделен участок земли – 97 га. Это место станет специальной индустриально-промышленной площадкой. Со следующего года по желанию вузов начнем переселять их сюда», - ответил министр науки на вопрос корреспондента Казинформа.

По его словам, переезд университетов в Конаев будет осуществляться на добровольной основе. Учебным заведениям для переезда предоставляются два пути.

«Первое решение – если мы обеспечим общежитием, студенты могут жить в Конаеве, а на учебу в Алматы могут добираться на электричке и после учебы снова приедут на электричке в Конаев. Этот вопрос мы все еще отрабатываем с акимом Алматинской области. Второе решение – если университеты вообще не помещаются в Алматы, они могут открыть кампус в Конаеве. Все решения будут приниматься в зависимости от желания вузов, то есть, на добровольной основе», - пояснил Саясат Нурбек.

Напомним, в ходе встречи с общественностью Алматинской области Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос создания Академического городка в Конаеве. Президент сказал, что Конаев должен стать научно-образовательным центром и городом притяжения для студентов и молодежи.


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