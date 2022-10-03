Алматинские студенты и школьники встретились с профессорами Назарбаев Университета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Назарбаев Университет провел день открытых дверей в Алматы. Многие молодые жители города имели возможность встретиться с преподавателями, выпускниками разных лет и сотрудниками вуза, узнать подробнее об академических программах, условиях поступления и обучения, видах грантов, передает МИА «Казинформ».

Участники мероприятия также узнали, какие возможности открываются перед выпускниками после получения диплома. За 12 лет из стен Назарбаев Университета вышло около 7 тыс. выпускников. Сейчас они работают в известных отечественных и зарубежных компаниях и даже покоряют Кремниевую долину. Многие успешно строят свой бизнес, создают рабочие места, продолжают обучение в ведущих университетах страны и мира.

Вице-декан школы естественных, социальных и гуманитарных наук, лингвист Андрей Фильченко заявил, что учеба в Назарбаев Университете (НУ) основана на принципах меритократии, включает совместную работу с профессором и исследовательскую деятельность с самого первого дня обучения.

«Наша Школа является одной из самых больших в НУ - свыше 2,5 тыс. студентов. Есть 10 специальностей бакалавриата, 12 специальностей магистратуры и докторантуры. Диапазон широчайший, начиная от химии, биологии, физики и математики и заканчивая литературоведением, поэзией, кинематографом. Самые востребованные специальности: экономика, политология, международные отношения, социология, лингвистика, математика и биология, литературоведение. То есть все дисциплины достаточно популярные, некоторые более динамично развиваются, а другие пока только начинают набирать обороты. Все обучение у нас проходит на английском языке. Для того, чтобы к нам поступить, студенты должны иметь сертификат IELTS. У нас есть подготовительные курсы для тех, у кого уровень английского чуть ниже. Они будут учиться год, а после становятся лучше подготовленными. Мы студентам предоставляем хорошие возможности», - сказал он.

Спикер отметил, что в Университете работает большое количество преподавателей, приехавших из 59 стран мира. Они имеют докторскую степень и ведут активную исследовательскую работу. Около 30% преподавательского состава - из Казахстана.

Студенты поступают из семей с разным социально-экономическим статусом, и 30% из них принадлежат к социально уязвимым группам или семьям с низким доходом. 4 из 10 бакалавров продолжают свое обучение после завершения НУ, что является высоким показателем даже в международном контексте. Большинство выпускников остаются в Казахстане, и значительная их часть работает в системе образования страны, в том числе на самых высоких позициях.

С началом нового учебного года в университете обучается 6807 человек, в том числе 190 иностранных студентов из 35 стран. Выпускники получают дипломы мирового уровня в области наук о Земле, цифровых наук, государственного управления, образования, инженерии и т.д.

Школа инженерии и цифровых наук также считается одной из больших и востребованных в НУ. Она предоставляет комплексный подход по обучению инженеров, которые в будущем будут являться ведущими экспертами в промышленном секторе Казахстана. Здесь на сегодня числятся более 2500 студентов, включая бакалавриат, магистратуру и докторантуру. Школа готовит будущих программистов, специалистов по робототехнике, инженеров в смежных областях.

«Студенты нашей Школы участвуют в интересных международных проектах, занимают призовые места. У нас есть более 70 лабораторий, где они оттачивают свои навыки. Некоторые студенты выезжают в разные страны, обмениваются опытом, практикуются. К примеру, наши будущие инженеры и техники в 2018 году принимали участие в эко марафоне Shell Eco-Marathon. Это глобальная академическая программа, посвященная оптимизации энергопотребления, и одно из ведущих в мире студенческих инженерных соревнований. На этом конкурсе они впервые представили не только Казахстан, но и всю Центральную Азию. Скоро на этот конкурс мы отправим другую команду. Есть также специальные клубы, которые специализируются на разных проектах», - заявил Ассоциированный профессор Школы инженерии и цифровых наук Константинос Костас.

Назарбаев Университет также предлагает всем желающим поступить в Школу медицины. Здесь есть программы «бакалавр в области медицинских наук», в области сестринского дела, в области биомедицинских наук, доктор медицины, а также магистратуры, докторантуры, резидентуры. Клиники университетского медицинского центра (UMC) аккредитованы Joint Commission International, представляющим собой международный стандарт качества в сфере стационарного лечения.

Вице-декан по студенческим и академическим вопросам, Ассоциированный профессор Сайед Али заявил, что академическая система здравоохранения вуза служит ориентиром для других медицинских вузов и университетских клиник в стране. Студенты получают опыт клинической практики и после окончания учебы проходят резидентуру.

Назарбаев Университет проводит Дни открытых дверей во многих городах Казахстана.