Алматинские спасатели поделились кадрами эвакуации людей и животных в Петропавловске

Алматинские спасатели, которые уже несколько дней ведут борьбу с паводками в Северо-Казахстанской области, поделились кадрами спасения жителей и питомцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

На кадрах можно увидеть, как спасатели выносят жителей и животных из затопленных домов на руках, либо вывозят на плавсредствах.

— В одном из подтопленных районов спасли восемь собак и три кошки. Не всем жителям в паводковых регионах удается сразу забрать с собой питомцев. Многие впопыхах забывают отвязать псов, — отметил старший опергруппы № 2 Жаркынбек Жупарбекулы.

Старший оперативной группы № 1 ДЧС Алматы Мухит Мураткалиулы сообщил, что спасатели продолжают обходить затопленные участки на лодках в поисках животных.

— Благо, нас спасателей обеспечили забродкостюмами — в такой экипировке мы максимально глубоко заходим в воду и при этом остаемся сухими. Вода нам не страшна! — добавил он.

8 апреля группировка сил и средств сводного отряда ДЧС Алматы в количестве 56 сотрудников вылетели авиабортом Национальной гвардии для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ. Они задействованы в противопаводковых мероприятиях близ Петропавловска.

В ДЧС напомнили, что 31 марта спасатели Алматы также оказали помощь Алматинской области после прорыва плотины Ворошиловского водохранилища.