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    20:48, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Алматинские спасатели поделились кадрами эвакуации людей и животных в Петропавловске

    Алматинские спасатели поделились кадрами эвакуации людей и животных в Петропавловске
    Фото: кадр из видео

    Алматинские спасатели, которые уже несколько дней ведут борьбу с паводками в Северо-Казахстанской области, поделились кадрами спасения жителей и питомцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На кадрах можно увидеть, как спасатели выносят жителей и животных из затопленных домов на руках, либо вывозят на плавсредствах. 

    — В одном из подтопленных районов спасли восемь собак и три кошки. Не всем жителям в паводковых регионах удается сразу забрать с собой питомцев. Многие впопыхах забывают отвязать псов, — отметил старший опергруппы № 2 Жаркынбек Жупарбекулы.

    Старший оперативной группы № 1 ДЧС Алматы Мухит Мураткалиулы сообщил, что спасатели продолжают обходить затопленные участки на лодках в поисках животных.

    — Благо, нас спасателей обеспечили забродкостюмами — в такой экипировке мы максимально глубоко заходим в воду и при этом остаемся сухими. Вода нам не страшна! — добавил он.

    8 апреля группировка сил и средств сводного отряда ДЧС Алматы в количестве 56 сотрудников вылетели авиабортом Национальной гвардии для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ. Они задействованы в противопаводковых мероприятиях близ Петропавловска.

    В ДЧС напомнили, что 31 марта спасатели Алматы также оказали помощь Алматинской области после прорыва плотины Ворошиловского водохранилища.

    Теги:
    ДЧС Животные Алматы Спасатели Паводки
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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