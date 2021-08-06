Алматинские школьники смогут учиться в очном режиме

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о мерах, которые принимаются в городе для обеспечения школьникам безопасной возможности учиться в офлайн-режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы нацелены на выполнение поручений Главы государства о том, что наши школьники должны обучаться в офлайн-условиях. Для этого мы должны им обеспечить безопасные условия. И мы работаем над этим», - отметил глава ДСЭК Алматы.

Ж. Бекшин рассказал, что, во-первых, во все школы мегаполиса внедряется проект Ashyq. Это делается для того, чтобы не допустить в учебные заведения зараженных или контактировавших с заболевшими КВИ. На сегодня, по информации территориальной Палаты «Атамекен», 100% школ и детских дошкольных учреждений получили QR-коды и готовы с 1 сентября работать по Ashyq.

«Вторая линия защиты - внедрение в местах скопления учащихся – в столовых, санузлах – рециркуляторов. Мы рассматриваем этот вопрос с администрацией школ и будем обсуждать с родительскими комитетами. Третья линия – в классах можно установить дезораторы, которые будут дезинфицировать воздух. Это инновационная японская разработка. Аппараты поступили в Казахстан. Дезинфицирующее вещество сертифицировано, прошло проверку и зарегистрировано Комитетом санэпидконтроля Министерства здравоохранения. Если эта программа получит одобрение, то будем ее внедрять», - сказал главный санврач Алматы.

Он особо подчеркнул, что в приоритете работы ведомства - обеспечение безопасного обучения учащихся города.

«Мы тщательно готовимся, чтобы наши дети учились в безопасных условиях. И мы должны в этом году обеспечить им обучение офлайн. Уже год дети дистанционно учатся и это, конечно, сказывается на качестве образования», - добавил Ж. Бекшин.

Что касается студентов, то глава ДСЭК Алматы сообщил, что в вузах и колледжах города будет на высоком уровне проведена вакцинация преподавателей. Также ставится вопрос о внедрении в высших и средних специальных учебных заведениях системы Ashyq. Ж. Бекшин отметил, что среди студентов проводится разъяснительная работа по вакцинации.

«Студентам тоже надоело учиться онлайн. Но чтобы полностью обезопасить их, надо выполнить все требования и создать условия для безопасного обучения не только в школах, но и в колледжах и вузах города», - сказал главный санврач Алматы.