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Алматинские школьники победили в международном конкурсе NASA

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
13 Апреля 2023, 18:19
Алматинские школьники победили в международном конкурсе NASA Фото: gov.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Научный проект «Aenoica», подготовленный учениками 8 класса NIS физико-математического направления Алматы Рамазан Амре и Сымбат Барсагазы, стал лучшим среди юных ракетостроителей мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

По словам куратора учеников Райымбека Абилбека, идея основана на внедрении новых технологий.

«Мы не только создали станцию, которая станет домом для 300 тысяч жителей, но и систему жизнеобеспечения с использованием квантовых коммуникаций, технологически развитую агрокультуру. Я очень рад, что наш проект оказался успешным», – сказал Райымбек Абилбек.

Конкурс космических поселений – ежегодный конкурс для учащихся 7-12 классов, организованный Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Участие в нем могут принять школьники и студенты со всего мира, которые трудятся над разработкой концепции свободного космического поселения. В этом году в нем приняли участие около 30 тысяч школьников со всего мира.

Ранее сообщалось, что павлодарская школьница Амира Артыкбаева получила несколько грантов в вузы США и Катара.


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