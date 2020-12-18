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Алматинские школьники креативно поддержали Геннадия Головкина перед боем

Автор:  
Еламан Турысбеков
18 Декабря 2020, 00:28
Алматинские школьники креативно поддержали Геннадия Головкина перед боем

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Юные боксеры из Алматы поддержали Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) перед боем с поляком Камилом Шеремета (21-0, 5 КО), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Оригинальное видео записали учащиеся второго класса школы-гимназии №118. Там можно увидеть, как дети демонстрируют свои боксерские навыки и поддерживает GGG в стихах. Ролик на своей странице в Instagram разместила аким Жетысуского района Алматы Гульнара Кокобаева.

«Хотим поддержать бой Геннадия Головкина, который состоится утром 19 декабря! GGG предстоит рекордная, 21-я защита чемпионских титулов. Желаем Геннадию яркой победы! Ценного опыта, увеличения количества освоенных навыков. Желаем удачи, победы в непростом состязании, пусть будет железным усилие воли! Здоровья, энергии, сил, вдохновения. Пусть в спорте будут успехи большие. Вы огромный пример для нашей молодёжи, весь Казахстан гордится Вами! Мы верим в вашу победу! Алға Қазақстан!», - говорится в посте.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) и поляк Камил Шеремета (21-0, 5 КО) прошли обязательную процедуру взвешивания перед боем.

Напомним, этот поединок будет титульным: Головкин поставит на кон свои пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO. Бой Головкин — Шеремета состоится утром в субботу, 19 декабря, в 07:30 по времени Нур-Султана. Он пройдет в Голливуде (США, штат Флорида). Телеканалы «Qazaqstan» и «Qazsport» покажут в прямом эфире.


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