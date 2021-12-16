Алматинские пожарные необычно поздравили казахстанцев с Днем Независимости

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские пожарные-спасатели поздравили казахстанцев с Днем Независимости, выложив из пожарной техники юбилейную цифру «30», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поздравления развернули в новом пожарном депо в индустриальной зоне Алатауского района, которое открыл накануне аким города.

Новое пожарное депо рассчитано на 6 выездов с общей площадью 3930 квадратных метров и позволит сократить время проезда до места происшествия, повысит эффективность работы по обеспечению пожарной безопасности Индустриальной зоны Алатауского района, в том числе микрорайонов Саялы, Кок-Кайнар, Томирис, Мадениет и 71-й разъезд.

В пресс-службе ДЧС отметили, что спасателями города в среднем ежегодно совершается более 3 тысяч выездов, на месте ЧС спасают свыше 500 и эвакуируют в безопасные места более 1 тысяч человек.