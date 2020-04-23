Алматинские полицейские и спасатели оказали помощь детским домам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы сотрудники департамента полиции и департамента по чрезвычайным ситуациям оказали помощь детским домам №1 и «Жануя», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники полиции посетили детский дом №1, расположенный в Бостандыкском районе, и привезли его воспитанникам продукты и необходимый спортивный инвентарь.

Начальник департамента полиции города полковник Канат Таймерденов заявил, что подразделения полиции не в первый раз помогают ребятам из детдома №1, среди которых немало желающих служить в будущем в органах внутренних дел.

«Эти ребята – наши преемники. И очень хорошо, что уже в подростковом возрасте они ставят перед собой четкие цели. Сегодня мы приехали поддержать детей в непростое время, мы планируем проводить для них спортивные уроки, экскурсии, правовые тренинги и, безусловно, в случае необходимости, помогать», - констатировал он.

В свою очередь, директор детского дома №1 Галия Омарова выразила благодарность сотрудникам полиции за повсеместную поддержку и внимание, добавив, что сотрудники УП Бостандыкского района - их частые гости. Они не забывают поздравлять воспитанников дома с Новым годом, с праздником Наурыз мейрамы и Днем защиты детей.

Кроме того, в поддержку акции «Біз біргеміз» спасатели города совместно с представителями партии «Nur Otan», волонтерами молодежного крыла «Jas Otan» оказали поддержку специализированному комплексу «Жануя» - самому крупному в республике.

Это детский дом, в котором обучаются и проживают дети с диагнозом нарушения интеллекта, осложненным различными хроническими заболеваниями, 72 из них - сироты. Педагогов и детей поддержали средствами индивидуальной защиты, гигиены, дезинфицирующими средствами.

В это непростое время 1 525 спасателей Алматы работают в режиме повышенной готовности. Ежедневно для немедленного реагирования на дежурство заступают 355 пожарных и спасателей, 118 единиц техники и 4 авиаборта. В среднем ежедневно совершается 12-15 выездов на помощь людям. Но спасатели находят время и принимают участие во всех акциях, направленных на милосердие и сплоченность.

«Сегодня мы не остаемся в стороне от помощи самым незащищенным – детям-сиротам, сейчас они практически все время проводят в помещении, соблюдая условия карантина. Поэтому мы подготовили средства, необходимые для защиты их здоровья», - отметил заместитель начальника Службы пожаротушения Родриго Розенбергс.

Руководство комплекса «Жануя» поблагодарило спасателей за внимание, а также отметило сво евременность и необходимость этой помощи.