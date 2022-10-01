Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Алматинские пенсионеры собрали 20 тонн урожая

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
1 Октября 2022, 14:11
Алматинские пенсионеры собрали 20 тонн урожая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Баклажаны, помидоры, бахчевые. Необычный праздник урожая прошел вблизи поселка Ават. В рамках проекта «Агрокраудсорсинг» пенсионеры города получили возможность вырастить свою сельхозпродукцию и выставить ее на продажу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

«Пенсионерам, многодетным мамам и малоимущим семьям предоставили участки для выращивания культур, которые ограничиваются только фантазией участников и их трудоспособностью. С начала этого года Центр активного долголетия также организовал транспорт для участников проекта», – рассказала директор КГУ «Центра активного долголетия» Сауле Бекетаева

Праздник прошел как положено: концерт, танцы, выставка поделок и горячий обед на свежем воздухе. А самым активным за добросовестный труд и богатый урожай призы и почетные грамоты.

Проект «Агрокраудсорсинг» запущен в 2019 году в пилотном режиме. В 2021 году в аренду пенсионерам предоставили 50 участков по шесть соток. В этом году в проекте участвовали уже 70 человек. Цель – улучшение трудовой активности и материального положения пожилых граждан.

Кадр из видео/t.me/almaty_akimat


Алматы   Дата   Сельское хозяйство   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО