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Алматинские офтальмологи спасли зрение мужчине с проникающей травмой глаза

Еламан Турысбеков
28 Марта 2023, 22:48
Алматинские офтальмологи спасли зрение мужчине с проникающей травмой глаза

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 62-летний мужчина с проникающим ранением глаза осколком металла поступил в центральную городскую клиническую больницу Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мужчина получил травму во время ремонта машины, когда кувалдой бил об металл. Осколок металла попал в правый глаз. Пройдя все слои глаза застрял за глазным яблоком, на уровне зрительного нерва внутриорбитально. Во время операции удалили внутриорбитальное инородное тело и предотвратили такие осложнения, как удаление травмированного глаза, менингит, сепсисосколок», - сообщила заведующая отделением офтальмологии ЦГКБ Гульзат Абдраимова.

Благодаря высокотехнологичному оборудованию и мастерству офтальмологов стационара в результате сложной операции удалось спасти глаз и зрение мужчине. Операция длилась три часа.

«Проведение операции в этой части требует «ювелирных» навыков, так как необходимо сохранить первоначальную форму роговицы», - отметила офтальмолог.

На текущий момент пациент уже восстановился после операции и вновь может видеть, но все еще находится под наблюдением офтальмологов больницы.

По данным пресс-службы управления общественного здравоохранения города, в центральной городской клинической больнице действует круглосуточное отделение офтальмологии, которое оказывает медицинскую помощь всему городу в рамках ОСМС и ГОБМП. Так, ранее врачи удалили алматинцу трехсантиметровую проволоку из глаза и сохранили зрение.


Алматы   Минздрав РК   Здравоохранение  
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